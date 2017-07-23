Atiker Konyaspor, Musa Araz'a imzayı attırdı!

Atiker Konyaspor, Musa Araz ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Önümüzdeki sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek olan Atiker Konyaspor’umuz 23 yaşındaki orta saha ve kanat oyuncusu Musa Araz ile anlaştı. Profesyonel kariyerine Basel’de başlayan Musa Araz geçtiğimiz sezon Lausanne’de forma giydi. İsviçre’nin alt milli takımlarının tamamında oynayan Musa ile 5 yıllık sözleşme imzaladık.

Kendisini yeşil beyazlı renklere bağlayan imzanın ardından Musa Araz, Avusturya’da devam eden hazırlık kampımıza katıldı." ifadelerine yer verildi.