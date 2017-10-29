29.10.2017 - 15:51 |
Atiker Konyaspor-Osmanlıspor: 1-0
Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Mehmet Özdilek'le ilk maçına çıkan Atiker Konyaspor, kaleci Hakan Arıkan'ın adeta ikram ettiği golle Osmanlıspor'u 1-0 yendi, moral buldu.
Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçında Atiker Konyaspor kendi evinde Osmanlıspor'u tek golle geçti: 1-0.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmanın 69. dakikasında Osmanlıspor kalecisi Hakan Arıkan'ın büyük hatasını affetmeyen Milosevic, yeşil-beyazlı ekibi öne geçirdi.
Golden sonra Konyaspor kalesinde büyük baskı kuran Osmanlıspor, pozisyonları değerlendiremeyince maçtan boynu bükük ayrıldı.
Konyaspor bu sonuçla puanını 10'a yükseltirken, Osmanlıspor 7 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada sağ kanattan Doukara'nın pasında topla buluşan Umar'ın ceza alanında vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
20. dakikada, Numan Çürüksu'nun geri pasında topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner, ceza sahasında kaleci Hakan Arıkan'ı çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı Eze'ye aktarmak istedi. Araya giren Maxsö, topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.
63. dakikada Bourabia'nın ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Hakan Arıkan topu güçlükle çıkardı.
69. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Skubic'in sağ kanattan ortasında ceza alanında öne çıkan kaleci Hakan Arıkan, topu kontrol etmeye çalışırken elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Milosevic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
90. dakikada, ceza sahasının yakınında kazanılan serbest vuruşu kullanan Josue'in vuruşunda, top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
Karşılaşma, Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Atiker Konyaspor: 1 - Osmanlıspor: 0
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun (Dk. 46 Eren Abayrak), Ali Çamdalı, Bourabia, Fofana (Dk. 83 Ezekiel), Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Eze (Dk. 56 Musa Araz)
Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Maxsö, Pinto, Carlos (Dk. 74 Josue), Musa Çağıran (Dk. 66 Tugay Kacar), Serdar Gürler, Özer Hurmacı (Dk. 83 Regattin), Umar, Doukara
Gol: Dk. 69 Milosevic (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Ferhat Öztorun, Dk. 72 Skubic (Atiker Konyaspor), Dk. 72 Serdar Gürler, Dk. 86 Tugay Kacar (Osmanlıspor)