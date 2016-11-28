Atiker Konyaspor - Osmanlıspor: 1-1

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 12. hafta kapanış maçında Atiker Konyaspor sahasında Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ligde 6. sıradaki Atiker Konyaspor 17 puana, 8. sıradaki Osmanlıspor da 16 puana yükseldi.

Goller: Dk. 88 Riad Bajic (Atiker Konyaspor); Dk. 16 Adrien Regattin (Osmanlıspor)

Kırmızı Kart: Dk. 90 Mehmet Güven (Osmanlıspor)

İLK YARI

16. dakikada Osmanlıspor öne geçti. Maher'in soldan pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Webo'nun dönerek şutunda meşin yuvarlak defansa çarparak, ceza yayı üzerindeki Regattin'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda Vukovic'e çarparak yön değiştiren top ağlara gitti: 0-1

21. dakikada sağdan ceza sahasına giren Regattin'in sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topu son anda kurtardı.

27. dakikada Atiker Konyaspor'un gelişen hızlı atağında Douglas'ın soldan ortasında ceza sahasında ön direkte topa dokunamayan Rangelov önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

36. dakikada Maher'in sağdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Delarge'nin kafa şutunda top üstten dışarı çıktı.

45+1 dakikada Regattin'in sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Webo'nun kafa şutunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı son anda kornere çeldi.

İlk yarı Osmanlıspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

50. dakikada Musa Çağıran'ın pasıyla ceza sahasına giren Maher'in sert şutunda topu kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede kontrol etti.

51. dakikada hızlı gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza alanı dışı sağ çaprazında topla buluşan Milosevic'in yerden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Karcemarskas kurtardı.

60. dakikada Regattin'in ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top, ceza alanı dışında Pinto'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

88. dakikasında Atiker Konyaspor beraberliği yakaladı. Skubic'in sağdan ortasında ön direkte topla buluşan Bajic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

90. dakikada Osmanlısporlu Mehmet Güven, Halil İbrahim Sönmez'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla, hakem Özgür Yankaya tarafından oyundan ihraç edildi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

ATİKER KONYASPOR: 1 - OSMANLISPOR: 1

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, İsmail Şencan

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Volkan Fındıklı (Dk. 76 Jonsson), Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic (Dk. 84 Hora), Bajic, Rangelov (Dk. 57 Halil İbrahim Sönmez)

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Osmanlıspor: Karcemarskas, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Prochazka, Pinto, Mehmet Güven, Musa Çağıran, Regattin, Maher (Dk. 80 Lawal), Delarge (Dk. 90+2 Erdal Kılıçarslan), Webo (Dk. 85 Diabate)

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: Dk. 88 Riad Bajic (Atiker Konyaspor); Dk. 16 Adrien Regattin (Osmanlıspor)

Kırmızı Kart: Dk. 90 Mehmet Güven (Osmanlıspor)

Sarı Kartlar: Dk. 80 Deni Milosevic (Atiker Konyaspor); Dk. 83 Zydrunas Karcemarskas, Dk. 90+3 Raheem Lawal (Osmanlıspor)