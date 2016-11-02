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02.11.2016 - 11:11 | | KONYA (AA)

Atiker Konyaspor Portekiz'e gitti

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Braga'ya konuk olacak Atiker Konyaspor, Portekiz'e gitti.

Atiker Konyaspor Portekiz'e gitti
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Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun dördüncü maçı için Konya Havalimanı'ndan özel uçakla Porto'ya hareket etti. Kafilenin Porto'dan kara yoluyla Braga'ya geçeceği belirtildi.

Teknik direktör Aykut Kocaman, Braga kafilesine 23 futbolcu aldı.

Atiker Konyaspor, hazırlıklarını bu akşam Municipal Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Aykut Kocaman, antrenman öncesi statta basın toplantısı düzenleyecek.

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