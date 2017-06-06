Atiker Konyaspor, Rumen teknik direktör Contra ile görüşüyor

Kulübün basın sözcüsü Ahmet Baydar, Contra ile 1+1 yıllığına anlaşıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını, henüz anlaşma yapılmadığını ve görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez geçen sezon ligi ilk 3'üncü sırada bitirip UEFA'ya katılan bu yılda Türkiye Kupası'nı alarak UEFA'ya katılmaya hak kazandıran teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başına geçmek için Galatasaray maçının ardından yeşil beyazlı takımın başından ayrıldı. Bunun üzerine yaklaşık 30 teknik direktör üzerinde çalışma başlatan ve bazılarıyla temasa geçen Atiker Konyaspor, son olarak Dinamo Bükreş FK'u çalıştıran Cosmin Marius Contra ile de görüşme yaptığı öğrenildi.

Atiker Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, teknik direktör Contra ile henüz kesin bir anlaşma yapılmadığını belirterek, anlaşma yapıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını, görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

COSMİN CONTRA KİMDİR?

1993'te Politehnica Timişoara'da profesyonel futbola başladı. Daha sonra Dinamo Bükreş bu futbolcuyu keşfetti ve 1996'da bu takıma transfer oldu. 1999 yılına kadar bu takımda oynadı. Yeni sezona İspanyol takımı Deportivo Alaves'le girdi. 2001'de büyük umutlarla İtalyan takımı AC Milan'a transfer oldu. 29 maçta 3 gol atarak Milan'la iyi 2 sezon geçirdikten sonra 2002-03 sezonuna Atlético Madrid'e transfer olarak girdi. West Bromwich Albion'a sonra da FCU Politehnica Timişoara'ya kiralandı. 2005'te Getafe'ye gitti ve umduğunu bu takımda buldu. Son olarak FCU Politehnica Timişoara takımına geri döndü ve futbolu burada bıraktı. Millî takım kariyerinde ise 54 maç oldu ve 5 gol kaydetti. Teknik direktörlük kariyerinde son olarak Getafe'de görev yapmıştı...