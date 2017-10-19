Atiker Konyaspor - Salzburg: 0-2 (İşte maçın özeti)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 3. maçında temsilcimiz Atiker Konyaspor sahasında Avusturya'nın Salzburg takımına 2-0 mağlup oldu. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede Salzburg'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Fredrik Gulbrandsen ile 80. dakikada Munas Dabbur kaydetti.

Bu sonucun ardından grupta 3. sıradaki Atiker Konyaspor 3 puanda kalırken, lider Salzburg ise 7 puana yükseldi. Atiker Konyaspor ilk maçında deplasmanda Olympique Marsilya'ya 1-0 yenilmiş, 2. hafta ise sahasında Vitoria Guimaraes'i 2-1 mağlup etmişti. Maçın ardından tribünlerden "Yönetim istifa" sesleri yükseldi.

DAKİKA DAKİKA MAÇ ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

İLK YARI

5. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ulmer'in pasında, ceza alanı içinde Gulbrandsen'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

12. dakikada Milosevic'in ceza yayı üzerinden pasıyla topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

23. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan ortasında, iyi yükselen Eze'nin kafa vuruşunda, top auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Salzburg'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

46. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda, top kaleci Walke'de kaldı.

60. dakikada Samassekou'nun pasında, ceza sahasında topla buluşan Berisha'nın yerden şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı kurtardı.

80. dakikada Avusturya temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Ferhat Öztorun'un geri pasında topu kontrol etmekte zorlanan kaleci Serkan Kırıntılı, meşin yuvarlağı Minamino'ya kaptırdı. Bu oyuncunun pasında Dabbur, topu filelere gönderdi: 0-2

Karşılaşma Salzburg'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

ATİKER KONYASPOR: 0 - SALZBURG: 2

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Craig Pawson, Lee Betts, Ian Hussin (İngiltere)

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Mehdi Baurabia, Jonsson (Dk. 71 Ali Çamdalı), Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Fofana (Dk. 76 Ezekiel), Eze (Dk. 61 Musa Araz)

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Salzburg: Walke, Lainer, Miranda, Caleta-Car, Ulmer, Haidara (Dk. 78 Minamino), Wolf (Dk. 71 Schlager), Samassekou, Berisha, Gulbrandsen (Dk. 86 Rzatkowski), Dabbur

Teknik Direktör: Marco Rose

Goller: Dk. 5 Fredrik Gulbrandsen, Dk. 80 Munas Dabbur (Salzburg)

Sarı Kartlar: Dk. 53 Jens Jonsson (Atiker Konyaspor); Dk. 56 Stefan Lainer (Salzburg)

MAÇTAN NOTLAR

Mustafa Reşit Akçay'dan tek değişiklik

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Avusturya temsilcisi Salzburg'u konuk eden Atiker Konyaspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Süper Lig'de son oynanan Galatasaray maçının ilk 11'ine göre bir değişiklik yaptı.

Akçay, ligde oynanan Galatasaray maçında ilk 11'de forma giyen futbolculardan Musa Araz'ın yerine Ferhat Öztorun'u sahaya sürdü.

Tribünler doldu

Tribünlerin büyük bölümü dolarken, Salzburg taraftarına ayrılan bölümde ise yaklaşık 50 Avusturyalı futbolseverin yer aldığı gözlendi.

Basın mensupları da maça yoğun ilgi gösterirken, 17'si yabancı olmak üzere toplam 105 medya çalışanı karşılaşmaya akredite oldu.

Ampute Milli Futbol Takımı da izledi

Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları da karşılaşmayı Konyaspor Kulübünün yöneticileriyle locadan izledi.

Öte yandan Atiker Konyaspor-Galatasaray karşılaşması öncesinde bir grup taraftarın saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu, maçı Galatasaray formasıyla tribünden takip etti.

Geniş güvenlik önlemi alındı

Konya Emniyet Müdürlüğü, maçın oynanacağı stat ve çevresinde güvenlik tedbirlerini artırdı.

Stada gelen futbolseverler, detaylı üst aramasından geçirildi.







