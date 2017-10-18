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18.10.2017 - 20:46 | | KONYA (AA)

Atiker Konyaspor, Salzburg'a hazır!

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın Avusturya temsilcisi Salzburg ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atiker Konyaspor, Salzburg'a hazır!
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Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın Avusturya temsilcisi Salzburg ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına ve taraftara açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Yeşil-beyazlı futbolcular, daha sonra koordinasyon çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Salzburg maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Öte yandan, sakatlıkları nedeniyle antrenmanlarda ayrı çalışan Amir Hadziahmetovic ile Ferhat Öztorun'un da takımla çalıştığı görüldü.

Atiker Konyaspor ile Salzburg, yarın saat 20:00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.




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