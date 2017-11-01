Atiker Konyaspor, Salzburg'a konuk olacak

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Avusturya temsilcisi Salzburg'a konuk olacak.



Salzburg Stadı'nda TSİ 23.05'te başlayacak karşılaşmayı, İtalya Futbol Federasyonundan Paolo Mazzoleni yönetecek. Mücadele Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.



Gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya deplasmanda 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, ikinci haftada konuk ettiği Portekiz ekibi Vitoria karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle, Avrupa kupalarındaki ilk 3 puanına ulaştı. Bir önceki maçta sahasında Salzburg'a 2-0 yenilen yeşil-beyazlı ekip, yarın rakibini mağlup etmeye çalışacak.



Yeşil-beyazlı takımda, Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Mehmet Özdilek, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Avrupa'da bir maça çıkacak.



Grup liderliğini elinde bulunduran Salzburg'un 7 puanı bulunuyor.



I Grubu'nun dördüncü haftasındaki diğer maçta Vitoria, Olympique Marsilya'yı ağırlayacak.



UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda dördüncü hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

Atiker Konyaspor, Avrupa'da 10. sınavında

Atiker Konyaspor, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 10. sınavına çıkacak.



Avrupa arenasında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı toplam 9 maçta birer galibiyet ve beraberlik alırken, 7 karşılaşmada yenildi. Atiker Konyaspor, bu maçlarda attığı 4 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü.



Konyaspor'un Avrupa kupalarında geride kalan 9 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

2016-2017 sezonu:

Atiker Konyaspor-Shakhtar Donetsk: 0-1

Gent-Atiker Konyaspor: 2-0

Atiker Konyaspor-Braga: 1-1

Braga-Atiker Konyaspor: 3-1

Shakhtar Donetsk-Atiker Konyaspor: 4-0

Atiker Konyaspor-Gent: 0-1

2017-2018 sezonu:

Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor: 1-0

Atiker Konyaspor-Vitoria: 2-1

Atiker Konyaspor - Salzburg: 0-2