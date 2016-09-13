13.09.2016 - 14:39 | | AA
Atiker Konyaspor-Shakhtar Donetsk maçının biletleri satışa sunuldu
Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 15 Eylül'de Shakhtar Donetsk ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre en ucuz bilet 60, en pahalı bilet ise 165 liradan satılıyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 22.05'te başlayacak maçın bilet fiyatları şu şekilde:
Batı alt tribün Tüm bloklar 165 TL
Batı üst tribün Tüm bloklar 80 TL
Doğu alt tribün Tüm bloklar 80 TL
Doğu üst tribün Tüm bloklar 80 TL
Konya Çimento güney üst tribün Tüm bloklar 60 TL
Konya Çimento güney alt tribün Tüm bloklar 60 TL
Kule Site kuzey alt tribün Tüm bloklar 60 TL
Kule Site kuzey üst tribün Tüm bloklar 60 TL
Misafir takım tribünü Üst A-B-C blokları 65 TL