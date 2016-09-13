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HaberlerKonyaspor Haberleri Atiker Konyaspor-Shakhtar Donetsk maçının biletleri satışa sunuldu
13.09.2016 - 14:39 | | AA

Atiker Konyaspor-Shakhtar Donetsk maçının biletleri satışa sunuldu

Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 15 Eylül'de Shakhtar Donetsk ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Atiker Konyaspor-Shakhtar Donetsk maçının biletleri satışa sunuldu
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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre en ucuz bilet 60, en pahalı bilet ise 165 liradan satılıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 22.05'te başlayacak maçın bilet fiyatları şu şekilde:

Batı alt tribün Tüm bloklar 165 TL

Batı üst tribün Tüm bloklar 80 TL

Doğu alt tribün Tüm bloklar 80 TL

Doğu üst tribün Tüm bloklar 80 TL

Konya Çimento güney üst tribün Tüm bloklar 60 TL

Konya Çimento güney alt tribün Tüm bloklar 60 TL

Kule Site kuzey alt tribün Tüm bloklar 60 TL

Kule Site kuzey üst tribün Tüm bloklar 60 TL

Misafir takım tribünü Üst A-B-C blokları 65 TL

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