Atiker Konyaspor taktik çalıştı

Konya-Ankara karayolu üzerindeki Kayacık Tesisleri'nde yapılan ve Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Jagos Vukovic ve Kibong Mbamba katılmadı.Koşu ve çabukluk çalışması ile başlayan antrenman top kapma çalışması ile devam etti. Yeşil beyazlı oyuncular antrenmanın son bölümünde de taktik çalışma gerçekleştirdi.