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24.08.2016 - 13:46 | | DHA SPOR

Atiker Konyaspor taktik çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Cuma akşamı 21.45'de Beşiktaş'ı konuk edecek Atiker Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Atiker Konyaspor taktik çalıştı
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Konya-Ankara karayolu üzerindeki Kayacık Tesisleri'nde yapılan ve Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Jagos Vukovic ve Kibong Mbamba katılmadı.Koşu ve çabukluk çalışması ile başlayan antrenman top kapma çalışması ile devam etti. Yeşil beyazlı oyuncular antrenmanın son bölümünde de taktik çalışma gerçekleştirdi.

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