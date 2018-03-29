Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Atiker Konyaspor taktik çalıştı
29.03.2018 - 16:44 |

Atiker Konyaspor taktik çalıştı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Atiker Konyaspor taktik çalıştı
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Atiker Konyaspor, 1 Nisan Pazar günü Osmanlıspor ile deplasmanda karşı karşıya geleceği Osmanlıspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve 6'ya 3 top kapma çalışması ile başladı. Yeşil-beyazlı futbolcular, sürat çalışmasının ardından yapılan taktik idman ile antrenmanı noktaladı.

Antrenmana milli takımlardan dönen oyuncular da katılırken, Deni Milosevic takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
  2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
  3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
  4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
  5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
    Podolski'den Max Kruse açıklaması



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sıradaki Haber