Atiker Konyaspor taktik çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Atiker Konyaspor, 1 Nisan Pazar günü Osmanlıspor ile deplasmanda karşı karşıya geleceği Osmanlıspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve 6'ya 3 top kapma çalışması ile başladı. Yeşil-beyazlı futbolcular, sürat çalışmasının ardından yapılan taktik idman ile antrenmanı noktaladı.

Antrenmana milli takımlardan dönen oyuncular da katılırken, Deni Milosevic takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.