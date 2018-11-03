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03.11.2018 - 15:06 | | Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor taktik çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Demir Grup Sivasspor'la oynayacak olan Atiker Konyaspor hazırlıklarına devam etti.

Atiker Konyaspor taktik çalıştı
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Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular 5'e 2 ve pas çalışmasının ardından taktik çalışma yaptı.

Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

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