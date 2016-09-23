23.09.2016 - 13:40 | | AA
Atiker Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaTrabzonspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaTrabzonspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, taktik çalışmayla idmanı tamamladı.
Hüseyin Avni Aker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Serkan Çınar yönetecek.