Atiker Konyaspor'da 5 eksik!

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazartesi günü Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve "core" çalışması ile başladı.



Daha sonra çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışma ve çift kale maçla tamamlandı.



Öte yandan, tedavilerine devam edilen Selim Ay, Ferhat Öztorun, Uğur Demirok, Fallou Diagne ve Deni Milosevic antrenmana katılmazken, Paolo Hurtado takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.