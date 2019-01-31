Atiker Konyaspor'da 6 eksik

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 4 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, salonda core ve kuvvet çalışması ile başladı. Daha sonra sahada koşu ve ısınma hareketleri yapan futbolcular, 5'e 3 pas çalışmasıyla idmanı sürdürdü.



Antrenman, 8'e 8 topla oyun ve taktik çalışma ile tamamlandı.



Tedavilerine devam edilen Amir Hadziahmetovic, Paolo Hurtado, Fallou Diagne, Petar Filipovic, Jens Jonsson ve Mücahit Can Akçay'ın antrenmana katılmadığı, Selim Ay'ın ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.