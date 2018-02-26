Atiker Konyaspor'da Ali Çamdalı'nın sözleşmesi feshedildi!

Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, deneyimli oyuncu Ali Çamdalı'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Yeşil-beyazlı kulübün yönetim kurulu, Atiker Konyaspor'un Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-0 mağlup olmasının ardından oynanan kötü futbol ve mücadele nedeniyle toplandı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bir araya gelerek takımın menfaatleri doğrultusunda birtakım kararlar alındığı belirtildi.

Yönetimin bazı kararlar almak zorunda olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan görüşmelerin ardından oyuncumuz Ali Çamdalı'nın mukavelesi tek taraflı olarak fesih edilmiştir. Futbolcumuz Ali Çamdalı, Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynadığımız müsabakanın ardından takım arkadaşlarını hedef alan açıklaması tarafımızca ve camiamızın genelinde uygun görülmemiştir. Ali Çamdalı daha önce de kulüp yapısına ve disiplinine uygun hareket etmeyerek benzer davranışlarda bulunmuş, ikaz edilmesine rağmen aynı tutumunu sürdürmüştür. Bu gelişmeler neticesinde yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantısında yukarıda belirttiğimiz kararın alınma zarureti hasıl olmuştur. Ali Çamdalı'ya takımıza katkılarından ötürü teşekkür ediyor, futbol hayatında başarılar diliyoruz."











