Atiker Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dün Eskişehirspor ile oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise top kapma çalışmasının ardından minyatür kale maçla antrenmanı tamamladı.

İdmana, milli takımlarda bulunan Vukovic, Rangelov, Bajic, Hadziahmetovic, Milosevic ve Vedat Bora katılmadı.