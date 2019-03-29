Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Atiker Konyaspor'da Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor
29.03.2019 - 18:13 | | KONYA,(DHA)

Atiker Konyaspor'da Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor

Atiker Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürerken, sakatlığı geçen Fofana ve milli takımdan dönen Abdou Razack Traore takımla birlikte çalıştı.

Atiker Konyaspor'da Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor
ABONE OL

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Ligin 27'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. 6ya 3 ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmanda tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Mücahit Can Akçay ile Fallou Diagne yer almazken, Mücahit Atalay ve Mustapha Yatabare takımdan ayrı olarak, Moryke Fofana ve milli takımdan dönen Abdou Razack Traore ise takımla birlikte çalıştı.

    Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
      Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
      Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
      Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
      Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
      Podolski'den Max Kruse açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber