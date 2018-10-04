Atiker Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 pas organizasyonuyla devam eden antrenman, pas çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmana tedavisine devam edilen Ali Turan katılmazken, Petar Filipovic idmanın büyük bölümünde takımla çalıştı.

SOBE'den teşekkür ziyareti

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE), Fenerbahçe maçının hasılatını vakfa bağışlayan Konyaspor'a teşekkür ziyaretinde bulundu. .

Vakfın yönetim kurulu üyeleri ile öğrenciler ve velileri, Konyaspor yönetimiyle görüştükten sonra antrenman sahasında futbolcularla bir araya geldi.

Topluca çektirilen fotoğrafın ardından, futbolcular SOBE öğrencileriyle ayrı ayrı ilgilendi, sohbet etti.