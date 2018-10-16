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16.10.2018 - 20:51 | | AA

Atiker Konyaspor'da Çaykur Rizespor mesaisi!

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.

Atiker Konyaspor'da Çaykur Rizespor mesaisi!
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Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti. Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından turnuva maçlarıyla sona erdi.

Turnuvanın galibi Uğur Demirok’un kaptanlığını yaptığı mor takım oldu. Öte yandan dün gece apandisit ameliyatı geçiren Ali Turan ve milli takımlarda bulunan oyuncular antrenmana katılmadı.

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