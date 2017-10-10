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10.10.2017 - 15:27 | | AA

Atiker Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 14 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atiker Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
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Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, salonda çalıştı.

Üç gruba ayrılan oyuncular, dönüşümlü olarak bisiklet ve kuvvet çalışmasının ardından antrenmanı tamamladı.

İdmana, tedavileri tamamlanan Ömer Ali Şahiner, Vedat Bora ve Eren Albayrak da dahil olurken, sakatlığı devam eden Amir Hadziahmetovic takımdan ayrı çalıştı.

Ülekelerinin milli takımlarında yer alan futbolculardan Serkan Kırıntılı, Lebogang Manyama ve Nejc Skubic antrenmana katılmadı.

Öte yandan, milli takım kampından dönen Demokratik Kongolu Wilfred Moke'nin çalışmalara katıldığı belirtildi.

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