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28.01.2018 - 17:35 |

Atiker Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Atiker Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 7'ye 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren ve ameliyat edilen Mustapha Yatabare dışında tüm oyuncuların katıldığı idman, açma germe hareketleriyle sona erdi.

Atiker Konyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, 1 Şubat Perşembe günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak.

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