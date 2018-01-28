Atiker Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 7'ye 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren ve ameliyat edilen Mustapha Yatabare dışında tüm oyuncuların katıldığı idman, açma germe hareketleriyle sona erdi.

Atiker Konyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, 1 Şubat Perşembe günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak.