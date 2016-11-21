Atiker Konyaspor'da galibiyet sevinci

Gökmen, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Gaziantep deplasmanından üç puanla döndükleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Atiker Konyaspor'un, Süper Lig'de geçen sezon yakaladığı başarıyı tekrarlayamayacağına yönelik yorumlara en güzel cevabı vermeye başladığını belirten Gökmen, "Gaziantepspor deplasmanında alınan galibiyet, kazanma alışkanlığını yakalamak adına son derece önemliydi. Gaziantep deplasmanında ortaya konulan mücadele futbolun içinde yer alan taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Dinlenen ve milli arayı iyi değerlendiren Atiker Konyaspor'un neler yapabileceği çok net görülmüştür." dedi.

Gökmen, Atiker Konyaspor'un zor bir fikstürün içinden çıktığını ancak ilerleyen süreçte de benzer bir maç trafiğinin olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"24 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Lig H Grubu'nda Shakhtar Donetsk ile deplasmanda karşılaşacağız. Ardından Osmanlıspor gibi son derece güçlü bir takımı misafir edeceğiz. 3 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası için deplasmana gidecek, yine Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda mücadele edeceğiz. Ardından ligde Kayserispor ve Karabüksporspor, kupada ise Trabzonspor'la karşılaşacağız. Yani 20 günde 8 maç oynayacağız. Yine sıkıntılı bir sürecin içindeyiz ancak zorluk derecesi yüksek periyotları yaşamaya ve çözüm üretmeye alışmak zorundayız. Büyük takım olabilmek bu dönemleri en az zararla ve en doğru şekilde yöneterek aşmaktan geçiyor. Atiker Konyaspor büyük camiadır, büyük bir kulüptür ve süreçten alnının akıyla çıkmayı başaracaktır."