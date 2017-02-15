Atiker Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmana, sakatlıkları geçen Ömer Ali Şahiner, Nejc Skubic, Ioan Hora, Serkan Kırıntılı ve Abdülaziz Demircan da katıldı.

Salonda ısınma hareketleriyle başlayan idman, sahada çabukluk hareketleriyle devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Konya ekibinin, Gençlerbirliği maçının taktik çalışmasını yaptığı öğrenildi.

Yeşil-beyazlılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.