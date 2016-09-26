26.09.2016 - 15:13 | | AA
Atiker Konyaspor'da Gent maçı hazırlıklarına başladı
Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 29 Eylül Perşembe günü Belçika'nın Gent takımı ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Riad Bajic ve Ioan Hora katılmadı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.