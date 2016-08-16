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16.08.2016 - 16:04 | | DHA SPOR

Atiker Konyaspor'da hedef Çaykur Rizespor

Atiker Konyaspor, ligin ilk haftasında yapacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlık çalışmalarına başladı.

Atiker Konyaspor'da hedef Çaykur Rizespor
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Spor Toto Süper Lig'de 2016-17 sezonunun 1'inci hafta maçında 20 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman gözetiminde hazırlık çalışmalarına başladı.

Antrenmana, tedavi olan Kibong Mbamba, Abdülaziz Demircan ile İbrahim Sissoko katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman saha içerisine kurulan parkurda yapılan çabukluk ve dayanıklılık çalışması ile devam etti. Minyatür kalelerin yer aldığı pas oyununun ardından yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

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