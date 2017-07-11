Atiker Konyaspor'da Moke ilk çalışmasını yaptı

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.



Yeni sezon için çalışmalarına 8 Temmuz'dan bu yana Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Atiker Konyaspor, gün içinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde kamp merkezindeki 1 No'lu sahada gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncular, daha sonra taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı.



Yeşil-beyazlı ekibin kampına dün katılan yeni transfer Wilfred Moke, bugünkü antrenmana çıkarak ilk çalışmasını yaptı.



Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanışan Moke, hazırlıklara sonradan dahil olan oyuncularla Performans Antrenörü Patrick Reich ve yardımcısı Ertekin Uluer gözetiminde çalıştı.