Atiker Konyaspor'da Özdilek sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlılarda, Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından 1,5 yıllığına anlaşmaya varılan Mehmet Özdilek için imza töreni düzenlendi.

Kulüp asbaşkanı Mehmet Günbaş, Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı açıklamada, titiz bir çalışma sonucunda teknik direktör Özdilek ile anlaştıklarını söyledi.

"Kulübümüz ve Konyamızın yapısına uygun, karakterli ve şahsiyetli bir hoca bulma noktasında çalışmalar yaptık." diyen Günbaş, şunları kaydetti:

"Bunun sonucunda da Mehmet Özdilek hocamızla anlaştık. Kendisiyle Ankara'da 3 saatlik bir görüşme yaptık. Burada biz taleplerimizi dile getirdik. Kendisi de yapacağı çalışmaları bize anlattı. Son 10 dakikasında ise sözleşmeyi konuştuk. Konyaspor'da başarı elde edeceğinin ışığını ve enerjisini kendisinde gördük. Konyamıza ve kulübümüze hayırlı uğurlu olsun."

Teknik direktör Mehmet Özdilek ise Atiker Konyaspor'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Konyaspor'un içinde bulunduğu konumu bilerek ve hazırlanarak buraya geldik. Bu saatten sonra yapmamız gereken tek şey çalışmak olacak." diye konuştu.

Konyaspor'un son 2 yıldır Türkiye'de örnek kulüp haline geldiğini aktaran Özdilek, şöyle devam etti:

"Zaman zaman dalgalanmalar olabiliyor. Futbolun böyle bir gerçeği var. Futbol geçmişle yaşanan bir oyun değildir. Bugün ve bundan sonrası çok önemli. Bu sene istenilen süreci çok sağlıklı bir şekilde geçiremeyen bir Konyaspor var. Hem kendime ve ekibime hem de oyunculara, taraftarlara ve medya çalışanlarına inandığımız için buradayız. Oyuncuların potansiyeline inanıyorum. Eksikleri vardır. Ancak devre arası bir iki taviyeyle bunları tolere edeceğiz. Konyaspor bugün ligin en az gol atan takımlarından biri olduğu gibi aynı zamanda en az gol yiyen takımlarındandır. Dolayısıyla bir tarafı iyi yaparken öbür tarafta sıkıntı vardı. Bu sorunu çözmeye çalışacağız."

Özdilek, oyuncularının performansını artıracaklarına inandığını anlatarak, "Belki kaybolan öz güvenlerini ufak dokunuşlarla yukarıya çıkaracağız. Bunun da bize pozitif olarak geri döneceğini düşünüyoruz. Allah utandırmasın, inşallah iki taraf için de hayırlı olur." ifadelerini kullandı.