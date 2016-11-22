Atiker Konyaspor'da Shakhtar mesaisi

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.



Topla çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.



Yeşil-beyazlılar, Shakhtar Donetsk ile yapacağı maç için yarın Ukrayna'ya gidecek.

