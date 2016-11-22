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22.11.2016 - 16:51 | | KONYA (AA)

Atiker Konyaspor'da Shakhtar mesaisi

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci maçında 24 Kasım Perşembe günü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarının, Konya etabını tamamladı.

Atiker Konyaspor'da Shakhtar mesaisi
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Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Topla çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, Shakhtar Donetsk ile yapacağı maç için yarın Ukrayna'ya gidecek.

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