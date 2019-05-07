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07.05.2019 - 12:52 | | DHA

Atiker Konyaspor'da Trabzon hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Ligin 32. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Atiker Konyaspor'da Trabzon hazırlıkları başladı
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Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'in de forma giyen oyuncular takımdan ayrı yenileme çalışması yaptı.

Diğer oyuncuların ısınma hareketleri yaparak başladığı antrenman, iki grupta oynanan 4'e 1 ile devam etti.

Antrenman 5'e 3 oyunun ardından minyatür kalelerde yapılan 4'e 4 oyun ile tamamlandı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Selim Ay, Petar Filipovic ve Fallou Diagne katılmadı.

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