Atiker Konyaspor'da Yatabare sakatlandı

İşte yapılan açıklama:

Futbolcumuz Yatabare'nin son antrenmanda bir pozisyonda ayağının kayması sonucu, yaşadığı sakatlığın ardından yapılan tetkiklerde diz iç yan bağlarında zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Yeşil beyazlılarda Jahovic'in de cezalı olması nedeniyle Kayserispor maçında takımdaki tek santrfor 20 yaşındaki Mücahit Can Akçay'ın oynaması bekleniyor.