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03.08.2017 - 13:51 | | aa

Atiker Konyaspor'da yeni sezon formaları tanıtıldı

Atiker Konyaspor Futbol Takımı'nın 2017-2018 sezonunda giyeceği yeni formaların tanıtımı yapıldı.

Atiker Konyaspor'da yeni sezon formaları tanıtıldı
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Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeşil-beyaz çizgili, beyaz ve koyu yeşil renklerde tasarlanan 3 ayrı forma, taraftarların beğenisine sunuldu.

Açıklamada, takımın UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda giyeceği formaların en büyük özelliğinin, üzerinde Türk Bayrağı'nın bulunması olduğu belirtilerek, "Bilindiği üzere, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyon olan takımlar, bir sonraki sezon formalarında Türk Bayrağı taşımaya hak kazanırlar. Tüm formalarımızda ürün tasarımı alanında ince detaylar düşünüldü ve yeni teknolojiler uygulandı." ifadeleri kullanıldı.

Yeşil-beyazlı ekibin formalarının tanıtımı, kaptan Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Selim Ay ve yeni transferlerden Imoh Ezekiel ile yapıldı. Yeni sezon formalarını giyen bu futbolcuların fotoğrafları internet sitesinde yer ald

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