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25.10.2016 - 14:18 | | AA

Atiker Konyaspor'dan hakem tepkisi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un basın sözcüsü Erhan Gökmen, Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri maçta hakemin sonuca etki ettiğini ileri sürdü.

Atiker Konyaspor'dan hakem tepkisi
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Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşısında ilk yarıda istedikleri gibi oynayamadıklarını, ancak ikinci yarı İstanbul ekibini sahalarına hapsettiklerini belirtti.

Hakemin penaltılarını vermediğini iddia eden Gökmen, "Bize karşı hiç çekinmeden düdüğünü çalan hakem, iki tane net penaltımızı vermedi. Hiç pozisyonu olmayan Fenerbahçe'ye ve penaltımızı vermeyen hakeme yenildik. Hep böyle oluyor. Çok üzgünüz. İnşallah hakemler artık daha dikkatli maç yönetirler. Taraftarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar ve '12. adam' görevini yerine getirdiler." diye konuştu.

Gökmen, ligin 9. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Şu anda 10 puanla 9. sıradayız. Hiç kimse şüphe etmesin, daha iyi yerlere geleceğiz. İyi ve kaliteli takımız. Çok kritik 6 maç oynuyoruz. En az hasarla bu durumu atlatmaya çalışacağız. Bursaspor maçıyla çıkışa geçmeyi hedefliyoruz. Onlar da yukarıları hedefleyen kaliteli bir kulüp. İnşallah o maçtan alacağımız 3 puanla öz güvenimiz tekrar yerine gelecek. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın."

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