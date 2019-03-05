05.03.2019 - 19:07 |
Atiker Konyaspor'dan Jahovic açıklaması
Atiker Konyaspor, Adis Jahovic'in sağ ayak bileği dış yan bağlarında 2. dereceye yakın zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Atiker Konyaspor, golcü futbolcusu Adis Jahovic'in sakatlık durumuyla ilgili bir açıklama paylaştı. Tecrübeli oyuncunun sağ ayak bileği dış yan bağlarında 2. dereceye yakın zorlanma tespit edildiği duyuruldu.
Yapılan açıklama şöyle:
Futbolcumuz Adis Jahovic'in çekilen MR'ında sağ ayak bileği dış yan bağlarında 2. dereceye yakın zorlanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine hemen başlanmıştır.