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05.03.2019 - 19:07 |

Atiker Konyaspor'dan Jahovic açıklaması

Atiker Konyaspor, Adis Jahovic'in sağ ayak bileği dış yan bağlarında 2. dereceye yakın zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Atiker Konyaspor'dan Jahovic açıklaması
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Atiker Konyaspor, golcü futbolcusu Adis Jahovic'in sakatlık durumuyla ilgili bir açıklama paylaştı. Tecrübeli oyuncunun sağ ayak bileği dış yan bağlarında 2. dereceye yakın zorlanma tespit edildiği duyuruldu.

Yapılan açıklama şöyle:

Futbolcumuz Adis Jahovic'in çekilen MR'ında sağ ayak bileği dış yan bağlarında 2. dereceye yakın zorlanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine hemen başlanmıştır.

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