Atiker Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner açıklaması! G.Saray...

Radyospor'a konuşan Ahmet Şan'ın açıklamaları şöyle:

'Stoper ve santrfor eksiğimiz var'

"Sezonun ilk resmi maçı olacak. Her iki takımında eksikleri var. Kamp dönemini iyi geçirdik. Mevcut kadromuzdan hocamız en iyi kadroyu çıkaracaktır. Stoper ve santrfor eksiğimiz var"

'Geçiş sürecini en iyi şekilde...'

"Aykut Kocaman ile 3 sezon bir çıkış yakaladık. 2 sezon önce 66 puanla ligi 3 sırada tamamladık, bunun dışında geçen sezon Türkiye Kupası zaferi. Pilot takımımız ve altyapı modelimizi düşünerek Mustafa Reşit Akçay ile anlaştık. Bu geçiş sürecini en iyi şekilde atlatmamız lazım. Önümüzdeki haftalar neyi gösterecek bakalım. En iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum"

'Oyuncunun gitmek istemesi ve...'

"Raid Bajic'in biz devam etmesini istiyorduk fakat oyuncunun gitmek istemesi ve reddelemiyecek bir teklif sunulması bu transferde önemli oldu"

'Sow ve Demba Ba zor, Malick Evouna ile görüşüyoruz'

"Sow ve Demba Ba ile ilgilendik. Her iki oyuncunun durumunu sorgulattık, şu anda bu transferler mümkün gözükmüyor. Malick Evouna'yla ve Süper Lig'den de görüştüğümüz oyuncular var. Taraftarımız müsteri olsun"

'Gönül istiyor, çilek transferleri olsun'

"Bu sezon genç yetenekleri Konyaspor'a kazandırdığımızı düşünüyoruz. Musa Araz da faydalı olacaktır. Anadolu Selçuklu'dan da genç yeteneklerimiz var. Gönül istiyor, taraftarımızı heyecanlandıracak çilek transferleri olsun. Fakat ekonomik davranmak zorundayız. Geçtiğimiz yıllarda 'Kendi yıldızlarımızı çıkaralım' dedik, bunda da başarılı olduk"

Aykut Demir?

"Aykut Demir için girişimiz yok. Bir Türk santrfor, bir yabancı stoper düşünüyoruz. Bu oyuncu sol stoper olabilir, görüşmelerimiz devam ediyor"

Ömer Ali ayrılacak mı?

"Ömer Ali Şahiner'i sürekli basın Galatasaray ve Fenerbahçe için yazıyor. Kesinlikle Ömer Ali'yi satmayı düşünmüyoruz"

'Yanlış anlaşılabiliyoruz'

"Süper Kupa karşılaşmasında tribünlerimiz kardeşlik çerçevesinde mücadele etsinler. Ülkemiz kritik günlerden geçiyor. Bunu sürekli ifade ediyoruz fakat zaman zaman yanlış anlaşılabiliyoruz. İşin özünde her zaman bu var. Umarım Süper Kupa maçı FairPlay içerisinde geçer. Kazanan futbol olsun" (Ajansspor)