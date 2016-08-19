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19.08.2016 - 11:15 |

Atiker Konyaspor'dan 'resmi' montaj!

Atiker Konyaspor’un resmi internet sitesinde bazı futbolcuların kafalarının diğer futbolcuların vücutlarına montajlandığı ortaya çıktı.

Atiker Konyaspor'dan 'resmi' montaj!
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Yeni sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 kulvarda mücadele edecek olan Atiker Konyaspor’un resmi internet sitesinde futbolcuların photoshop programındaki kafa değiştirme özelliği kullanılarak tanıtıldığı görüldü.

Taraftarların ortaya çıkardığı ve sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf hilesinde, Konyaspor'un resmi internet sitesindeki "futbolcularımız" bölümünde Abdülkerim Bardakçı’nın vücuduna Barry Douglas ve Nejc Skubic'in başları, Ali Çamdalı’nın fotoğrafına ise Amir Hadziahmetovic’in başının eklendiği görüldü.

Futbolcuların vücutları sabit tutularak diğer futbolcuların başlarının photoshop programı ile değiştirilmesi taraftarlar arasında da alay konusu oldu.

Atiker Konyaspordan resmi montaj

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