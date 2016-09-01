Atiker Konyaspor'dan Shakhtar açıklaması

Atiker Konyaspor Kulübü Genel Müdürü Muhammed Ak, UEFA Avrupa Ligi'nin 6 maçlık grup etabında 15 Eylül tarihinde Konya’da oynayacakları Shakhtar Donetsk maçı için hazır olduklarını söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında kura çekimi için Monaco’ya gittiklerini ve dolu dolu 2 gün geçirdiklerini anlatan Ak, orada gerçekleşen toplantılarla maçların organizasyonlarını yaptıklarını söyledi. Kura çekimi sırasında Konya’nın ve Türkiye’nin kültür elçiliğini de yaptıklarını ifade eden Ak, UAFA yetkililerinin, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Stadyumu’nda denetimler yaptığını hatırlattı.

Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa karşılaşmasında stadyumunu çim zeminin zarar gördüğünü belirten Ak,''Süper kupa müsabakası öncesi ve müsabaka sırasında taraftarın sahaya attığı yanıcı maddeler ve müsabakadan sonraki kupa seremonisindeki sahaya giren platformdan dolayı zemin hasar gördü. Bu konuda federasyonunun bize yardımcı olmasını istedik. Bugün sabah da federasyonun ekibi sahaya girdi. Bize önümüzdeki maça sahanın yetişeceği söylendi. Saha zemini beklenildiği kadar kötü bir durumda değil." dedi. Atiker Konyaspor tarihinin önemli bir gününde 15 Eylül olacağını belirten Ak şunları söyledi:

''Shakhtar Donetsk Kulübü ile biz sürekli görüşüyoruz ve problem yok. Karşılaşmada iki takımın giyeceği formalara kadar her şey netleşti. 200-250 kadar taraftarı ile rakip takım buraya gelecek. Zeminimizde o güne kadar yetişecek ve maça hazırız."

Ak, Atiker Konyaspor’un UEFA Avrupa Ligi'nde özellikle deplasmanda oynayacağı maçların tamamının TRT’de yayınlanmasını istedi. Kurumsallaşan ve kişilere bağlı olmayan bir Atiker Konyaspor kulübünü hedeflediklerini de kaydeden Ak, kulübün bir lirasının bile değeri olduğunu da ifade ederek şöyle dedi: ''Sponsorluklarımız da artmaya başladı. Diğer taraftan kulübün maddi gelirini üst seviyelere taşımaya başladık. Yeni sponsorluklar ekliyoruz. Bunu Konyaspor kurumsallaşması, şahıslara ihtiyaca kalmaması ve kendi kendine döndürebilmesi için yapıyoruz. Kulübümüz Türkiye’de çoraba kadar sponsor bulabilen nadir kulüplerden bir tanesi. Sadece formanın sağ omzunda boş yer kaldı."