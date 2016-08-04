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04.08.2016 - 13:34 | | AA

Atiker Konyaspor'dan transfer açıklaması

Atiker Konyaspor'da, kulüp basın sözcüsü Ahmet Baydar, transfer çalışmalarında sona yaklaştıklarını ve nokta transfer yapacaklarını duyurdu.

Atiker Konyaspor'dan transfer açıklaması
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'da, kulüp basın sözcüsü Ahmet Baydar, transfer çalışmalarında sona yaklaştıklarını ve nokta transfer yapacaklarını duyurdu.

Baydar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, yeni sezonda üç kulvarda mücadele verecek takımlarının Avusturya ve Hollanda'da iki etaplı bir kamp dönemi geçirdiğini belirtti.

Kampların son derece faydalı geçtiğine dikkati çeken Baydar, artık ilk planda lige konsantre olduklarını vurguladı.

Baydar, lige kadar eksikleri gidererek hazır hale geleceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Eksik görülen mevkilere transferlerin yapılması konusunda sona gelindi. Takıma takviyeler mutlaka olacak. Bu süreç biraz zahmetli oluyor. Çünkü geçtiğimiz sezonlarda yaşananlardan dolayı hata yapma lüksümüz yok. En iyisini takımımıza kazandırmak için teknik heyetimizle çalışmalar devam ediyor. Listemizdeki isimler üzerinden oldukça sıkı bir çalışma süreci sonrasında olabilecek isimleri ve alternatiflerini teknik heyetimize sunduk. Takımımıza direkt katkı sağlayacak, 'nokta' diye tabir ettiğimiz isimleri kadromuza dahil edeceğiz."

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