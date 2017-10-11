Atiker Konyasporlu Selim: 'G.Saray'ı durduracak takım olacağız'

Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma hareketiyle başladı. İlk 15 dakikası basına açık antrenmanın, taktik çalışmanın ardından çift kale maçla tamamlandığı öğrenildi.

Yeşil-beyazlı futbolcu Selim Ay, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sezon ligde yenilgisi olmayan zorlu bir rakibe karşı oynayacaklarını söyledi.

Atiker Konyaspor olarak geçen sezonu iyi kapatmış bir takım olduklarını ifade eden Selim Ay, "Sezona da iyi başladık ama yeni oluşum içerisinde olan bir takımız. Bozmamaya çalıştığımız güzel bir çizgimiz var." dedi.

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları son maçların kendilerini moral olarak biraz daha ileri taşıdığını anlatan Selim Ay, şöyle konuştu:

"Bizim için hem adaptasyonu tamamlama açısından hem de iyi hazırlanma açısından milli maçlar arası iyi oldu. İçerde, cezamız nedeniyle seyircisiz oynayacağımız Galatasaray maçı bizim için bir dezavantaj. İnşallah biz bunu avantaja çevirmeye çalışacağız. Güzel bir oluşum içerisindeyiz. Puanlarla devam etmek istiyoruz. Zor bir maç. Konyaspor'da 9. sezonum. Belki hiç Galatasaray'a karşı galibiyetimiz olmadı. İnşallah bu maçta hem Galatasaray'ı bu sene durduracak bir takım olacağız hem de güzel bir galibiyet alacağımıza inanıyorum."

Atiker Konyasporlu futbolcu Mehdi Bourabia da aldıkları puanların takımın kendine olan öz güvenini artırdığını belirterek, "Önümüzde zorlu bir Galatasaray maçı var. Galatasaray sezona çok iyi bir başlangıç yaptı ama biz de hazırız. Evimizde oynamanın avantajını kullanacağız." şeklinde görüşlerini aktardı.