Atiker Konyasporlu Volkan evlendi

Atiker Konyaspor'un orta saha oyuncusu Volkan Fındıklı, Beray Erdil ile evlendi.



İçmeler Mahallesi Orka Lotus Beach Otel'de düzenlenen düğünle Volkan ve Beray çifti dünyaevine girdi. Konyaspor'un başarılı oyuncusu Volkan'ın nikah şahitliğini arkadaşları yaptı.



Gelin ve damat düğünün yapılacağı alana gelirken yollarına güller döküldü. Havai fişek gösterisinin yapıldığı düğünde Volkan Fındıklı ve Beray Erdil birbirlerine şarkılar söyledi.



Davetli sayısı kadar ağaç dikilmesi için TEMA Vakfına bağış yapıldı.



Volkan Fındıklı'yı mutlu gününde Atiker Konyaspor'dan takım arkadaşları da yalnız bırakmadı. Futbolcular gece boyunca halay çekip, zeybek ve horon oynadılar.