Atiker Konyaspor'un Hollanda kampı sona erdi

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 23 Temmuz'daHollanda'da kampa giren Atiker Konyaspor'un 11 günlük sürede 13 antrenmana çıktığı ve 4 hazırlık maçı oynadığı belirtildi.

Hazırlık maçlarında, İspanyol ekiplerden Cordoba'ya 2-1, Real Sociedad'a da 1-0 yenilen Atiker Konyaspor'un, Hollanda takımlarından Twente ve Yunanistan temsilcisi Iraklis ile 1-1 berabere kaldığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı ekibin, 6 Ağustos'ta Kayacık Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edeceği aktarıldı.