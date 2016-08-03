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03.08.2016 - 15:23 | | AA

Atiker Konyaspor'un Hollanda kampı sona erdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Hollanda'daki kampını tamamladı.

Atiker Konyaspor'un Hollanda kampı sona erdi
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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 23 Temmuz'daHollanda'da kampa giren Atiker Konyaspor'un 11 günlük sürede 13 antrenmana çıktığı ve 4 hazırlık maçı oynadığı belirtildi.

Hazırlık maçlarında, İspanyol ekiplerden Cordoba'ya 2-1, Real Sociedad'a da 1-0 yenilen Atiker Konyaspor'un, Hollanda takımlarından Twente ve Yunanistan temsilcisi Iraklis ile 1-1 berabere kaldığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı ekibin, 6 Ağustos'ta Kayacık Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edeceği aktarıldı.

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