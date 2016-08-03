03.08.2016 - 15:23 | | AA
Atiker Konyaspor'un Hollanda kampı sona erdi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Hollanda'daki kampını tamamladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 23 Temmuz'daHollanda'da kampa giren Atiker Konyaspor'un 11 günlük sürede 13 antrenmana çıktığı ve 4 hazırlık maçı oynadığı belirtildi.
Hazırlık maçlarında, İspanyol ekiplerden Cordoba'ya 2-1, Real Sociedad'a da 1-0 yenilen Atiker Konyaspor'un, Hollanda takımlarından Twente ve Yunanistan temsilcisi Iraklis ile 1-1 berabere kaldığı bildirildi.
Yeşil-beyazlı ekibin, 6 Ağustos'ta Kayacık Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edeceği aktarıldı.