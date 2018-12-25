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25.12.2018 - 15:50 |

Atiker Konyaspor'un kampı 3 Ocak'ta başlayacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un devre arası kampı 3 Ocak'ta Antalya'da başlayacak.

Atiker Konyaspor'un kampı 3 Ocak'ta başlayacak
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Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, dünkü Akhisarspor karşılaşmasının ardından oyunculara 2 Ocak Çarşamba gününe kadar izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, takımın 3 Ocak Perşembe günü Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelde kampa gireceği kaydedildi.

Atiker Konyaspor'un kamp süresinin, sezonun 18. haftasında deplasmanda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının tarihinin açıklanmasıyla kesinlik kazanacağı bildirildi.

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