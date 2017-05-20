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20.05.2017 - 09:30 |

Atiker Konyaspor'un, Mevlüt Erdinç ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi

Fransız ekibi Metz’de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Mevlüt Erdinç ile el sıkışan yönetim, sezon bitince imzayı attırmayı planlıyor. 30 yaşındaki yıldız bu sezon 6 gol attı

Atiker Konyaspor'un, Mevlüt Erdinç ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi
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Atiker Konyaspor'un Fransa Lig 1 Metz'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Mevlüt Erdinç ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi.

Yönetimin oyuncuyla el sıkıştığı lig bittikten sonra Konya'ya gelecek Mevlüt'ün tesisleri gezip son bir pazarlık yapacağı öğrenildi. Çıkan iddialar üzerine konuşan Atiker Konyaspor'un futbol komitesinde yer alan Başkan Yardımcısı Abdullah Şanlı, "Mevlüt çok beğendiğimiz bir oyuncu. Sezon sonunu bekliyoruz. Şu süreçte önce teknik direktör konusunu çözmek önceliğimiz olacak. Aykut hocanın durumu belirsiz" diye konuştu.

Bu sezon Fransa Lig 1'de 23 maçta forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun 6 golü bulunuyor. Atiker Konyaspor'un scout ekibinin, oyuncusu sezon boyunca takip ettiği de ifade ediliyor.

Kupayla mutlu olacaklar

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalan takımlarının önemli bir başarıya imza attığını belirterek, "Bu sezon taraftarımızı ligde üzdük. İnşallah kupayı alıp onları mutlu edeceğiz" dedi. (Fotomaç)

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