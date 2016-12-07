Atiker Konyaspor'un rakibi Gent

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki altıncı ve son maçında yarın Belçika'nın Gent takımıyla karşılaşacak.



Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetecek.



UEFA Avrupa Ligi'nde iddiası kalmayan Atiker Konyaspor, Gent karşısında prestij mücadelesi verecek. Kocaman ve öğrencileri, Belçika ekibi karşısında Avrupa kupalarındaki ilk 3 puanı almaya çalışacak.



Belçika ekibi ise bir üst tura çıkmak için Konyaspor karşısında kazanıp grubun diğer maçında, Portekiz takımı Braga'nın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk önünde puan kaybetmesini bekleyecek.

