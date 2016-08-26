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26.08.2016 - 17:26 | | İSTANBUL / DHA

Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu
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Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

15 EYLÜL 2016 PERŞEMBE

Saat 22:05 Atiker Konyaspor-FC Shakhtar Donetsk

29 EYLÜL 2016 PERŞEMBE

Saat 20:00 KAA Gent-Atiker Konyaspor

20 EKİM 2016 PERŞEMBE

Saat 20:00 Atiker Konyaspor-SC Braga

3 KASIM 2016 PERŞEMBE

Saat 22:05 SC Braga-Atiker Konyaspor

24 KASIM 2016 PERŞEMBE

Saat 20:00 FC Shakhtar Donetsk-Atiker Konyaspor

8 ARALIK 2016 PERŞEMBE

Saat 22:05 Atiker Konyaspor-KAA Gent

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