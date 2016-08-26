26.08.2016 - 17:26 | | İSTANBUL / DHA
Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu
Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu
Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:
15 EYLÜL 2016 PERŞEMBE
Saat 22:05 Atiker Konyaspor-FC Shakhtar Donetsk
29 EYLÜL 2016 PERŞEMBE
Saat 20:00 KAA Gent-Atiker Konyaspor
20 EKİM 2016 PERŞEMBE
Saat 20:00 Atiker Konyaspor-SC Braga
3 KASIM 2016 PERŞEMBE
Saat 22:05 SC Braga-Atiker Konyaspor
24 KASIM 2016 PERŞEMBE
Saat 20:00 FC Shakhtar Donetsk-Atiker Konyaspor
8 ARALIK 2016 PERŞEMBE
Saat 22:05 Atiker Konyaspor-KAA Gent