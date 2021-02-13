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13.02.2021 - 22:48 |

Atılay Canel: Altay'ı geçemediğimiz için mağlup olduk

Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, sahadan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

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Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, sahadan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını dile getirdi. 

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Canel, "İlk yarıda atamadığımız, yüzde yüz gol pozisyonu var. Onun akabinde gol yedik. İkinci yarının 53. dakikasında yediğimiz golle 2-0 geriye düştük. Buna rağmen istekli ve arzulu oyunumuzu devam ettirdik. Attığımız golden sonra daha baskılı oynadık. Ancak kaleci Altay'ı geçemediğimiz için mağlup olduk. Bunun için üzgünüz. Bundan sonra yapacağımız maçlarda daha dikkatli olarak hedefimize gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Atılay Canel: Altayı geçemediğimiz için mağlup olduk

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