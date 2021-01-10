Atılay Canel: Bütün Türkiye'yi dolaşacağız gibi

Zemin şartlarının oyun planlarını etkilediğini ifade eden Konyaspor Yardımcı Antrenörü Osman Zeki Korkmaz, "Dün öğle saatlerinde başlayan yağış bu saate kadar sürdü. Ağır bir zemin koşulunda oynadı iki takım da. İşin aslı maçın hemen başında ve devre arasında bu zamana kadar yaptığımız hazırlık değil de sahanın el verdiği kadar oynamamız gerektiğini futbolcu arkadaşlarla değerlendirdik. Aslında bu oyun formatına uymamız gerekiyordu, kısmen bunu yapabildik. Yapamadığımız noktalarda da rakip ligin sahip olduğu topu iyi kullanan takımlarından bir tanesi hatta en az top kaybıyla oynayan ikinci takımı Karagümrük ve çok fazla hücum enstrümanı var elinde. Ceza sahası etrafında ve çevresinde çok fazla oyuncuyla oynayan bir takım. İlk golü yediğimiz anda Guilherme’nin sakatlığı vardı, dışarıdaydı ve tam oyuncu değişikliği yapacakken, bu noktadaki eksikliğimizi Karagümrük takımı gördü oyun aklı yüksek oyuncuları aslında oraya yükleyerek oradan bir sonuç aldı ceza sahası içerisinde çoğalarak. Bugünün saha şartlarına Karagümrük bizden biraz daha iyi tepki verdi. Kendi planladığımız oyunu oynamama sebebimiz, az önce de bahsettiğim gibi oynayamama sebebimiz saha şartları bizi etkiledi. İki takımı da etkiledi ama biz buna biraz daha geç tepki verdik" ifadelerini kullandı.

"MAÇI KAYBETMEKTEN DAHA BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADIK"

Guilherme’nin sakatlığı ile de konuşan Konyaspor Yardımcı Antrenörü Osman Zeki Korkmaz büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Ağır zemin şartlarında bir sakat oyuncu verdik. En üzücü boyutu bu bence. Maçı kaybetmekten daha büyük üzüntü yaşadık umarım çok ciddi değildir. Bu tip maçlardan sonra işin aslı fiziksel olarak futbolcuların nasıl bir tahribata uğradığını bir gün sonra daha iyi anlayabiliyoruz. Umarım iki takım için de bunu diliyorum daha fazla sakatlık olmaz sonrasında."

FATİH KARAGÜMRÜK TEKNİK SORUMLUSU ATILAY CANEL: YAVAŞ YAVAŞ BÜTÜN TÜRKİYE’Yİ DOLAŞACAĞIZ GİBİ

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, iç saha maçlarını kendi evlerinde değil başka stadyumlarda oynamalarını da değerlendirdi. Her hafta başka bir stadyumda oynamanın zorluklarını belirten Canel, "Mücadele eden, daha fazla pozisyona giren, istediği gibi oyunu tutan bizdik. İlk attığımız golde çalışmış olduğumuz düzende golümüzü attık. Oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik. İkinci golde onların hatası oldu ama çok güzel bir gol oldu. Bugünkü maçı biz Karagümrük stadında oynasaydık çok daha farklı olurdu. Bizim zeminimiz bana göre Türkiye'deki sayılı zeminlerden bir tanesi gayet güzel zeminimiz var. Bu kadar suyu tutmazdı. Futbolcular da bu kadar güçlükle mücadele etmezlerdi. Belki de yavaş yavaş Sakarya'ya gideceğiz veya Bursa'ya gideceğiz. Kocaelispor bir kere verir sahasını, belki bir daha vermez. Herkes bir kere verir sahasını. Yavaş yavaş bütün Türkiye'yi dolaşacağız gibi" şeklinde konuştu.