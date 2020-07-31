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Haberler1.Lig Haberleri Atılay Canel: Hakkımız olanı aldık
31.07.2020 - 00:59 | | ANKARA (AA) -

Atılay Canel: Hakkımız olanı aldık

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Bu futbolcular gayet iyi bir şekilde yüreklerini ortaya koyarak 34 hafta boyunca mücadele ettiler. Play-offlarda da gayet başarılı bir şekilde mücadele ettiler. Hakkımız olanı aldık" diye konuştu.

Atılay Canel: Hakkımız olanı aldık
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TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor'a penaltılarda 6-5 üstünlük sağlayarak Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, futbolcularının çok iyi mücadele ederek bu başarıyı gösterdiklerini söyledi.

Atılay Canel: Hakkımız olanı aldık

Canel, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu şampiyonluğu Karagümrük halkına taraftarlarına hediye ediyoruz. İnşallah önümüzdeki sezon da Süper Lig'de iyi bir netice alırız." dedi.

Atılay Canel, şampiyonlukta emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çimcimiz, malzemecimiz, sağlık çalışanlarımız, doktorumuz, medya sorumlumuz, kulüp müdürü, tercümanımız, kulüp üst yöneticisi, as başkanımız Serkan Hurma ve bütün bu insanları toplayan Süleyman Hurma'ya da teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum kendisini, çünkü bütün Karagümrük takımını bu futbolcuları bulup getiren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Futbolcularının gayet iyi bir şekilde yüreklerini ortaya koyarak 34 hafta boyunca mücadele ettiklerini ifade eden Canel, "Play-oflarda da gayet başarılı bir şekilde mücadele ettiler. Hakkımız olanı aldık. İnşallah önümüzdeki sezon da Süper Lig'de başarılı olup Karagümrük takımını Avrupa'ya taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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