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HaberlerKaragümrükspor Haberleri Atılay Canel: "İkinci yarıdaki gol planımızı bozdu"
21.01.2021 - 18:54 |

Atılay Canel: "İkinci yarıdaki gol planımızı bozdu"

Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, yenilgi için üzgün olduklarını söyledi.

Atılay Canel: "İkinci yarıdaki gol planımızı bozdu"
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Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, yenilgi için üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Canel, "Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Oyuna iyi başladık ama sonunu getiremedik. İlk yarıyı mağlup bitirmek ve ikinci yarı başındaki gol oyun planımızı bozdu. İstediğimiz gibi oynayamadık, mağlup olduğumuz için üzgünüz." ifadelerini kullandı. 

Canel, Biglia'nın sakatlığının devam ettiğini ve Denizlispor maçında oynamasının zor olduğunu kaydetti.

Atılay Canel: İkinci yarıdaki gol planımızı bozdu

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