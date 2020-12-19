AtÄ±lay Canel: "MaÃ§Ä± hak eden taraf bizdik"

Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k Teknik Sorumlusu AtÄ±lay Canel, SÃ¼per Lig'in 13. haftasÄ±nda 2-1 kazandÄ±klarÄ± Galatasaray maÃ§Ä±nda hak ettikleri bir galibiyet aldÄ±klarÄ± iÃ§in mutlu olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Esenyurt Necmi KadÄ±oÄŸlu StadÄ±'nda oynanan maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan Canel, karÅŸÄ±laÅŸmayla ilgili deÄŸerlendirmede bulundu.Â

Galatasaray'Ä±n bekledikleri gibi bir taktik sergilediÄŸini aktaran Canel, "Oyunun bÃ¶yle olacaÄŸÄ±nÄ± daha Ã¶nce biliyorduk. Ä°lk yarÄ± boyunca iyi oynadÄ±k. Ä°kinci yarÄ±da ilk dakikada golÃ¼ bulunca istediÄŸimizi daha fazla yaptÄ±k. Bu galibiyeti KaragÃ¼mrÃ¼k ailesine ve camiasÄ±na hediye ediyoruz. Futbolcu kardeÅŸlerimi kutluyorum. Bizim iÃ§in iyi bir netice oldu. Oyunun ÅŸekli Ã§ok daha farklÄ± olabilirdi. MaÃ§Ä±n baÅŸÄ±ndan sonuna kadar galibiyeti hak eden taraf bizdik. KazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in sevinÃ§liyiz." diye konuÅŸtu.Â

MaÃ§ Ã¶ncesinde 7 eksiklerinin olduÄŸunu hatÄ±rlatan AtÄ±lay Canel, "Forma giyen bÃ¼tÃ¼n arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ellerinden gelenin Ã§ok daha fazlasÄ±nÄ± verdi." ifadelerini kullandÄ±.

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